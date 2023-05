Karotten-Rucola-Gemüse

Eine Beilage zu Fleischlaibchen oder Schweinemedaillons.

Zutaten für 4 Personen

1/2 kg Karotten

30 dag gelbe Rüben

10 dag Schalotten

10 dag Rucola

Butter

Olivenöl

Zucker

Gemüsesuppe

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Schalotten klein würfeln. Die Karotten und gelben Rüben der Länge nach in dünne Scheiben hobeln. Das funktioniert am besten mit einem Sparschäler.



2. Die Rucolastiele wegschneiden. Die Rucolablätter waschen und trocken schleudern. Große Blätter der Länge nach halbieren.



3. Wenig Butter und Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen. Die Schalotten darin andünsten. Etwas Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. Nun noch Karotten und gelbe Rüben untermengen und kurz andünsten. Salzen und pfeffern. Mit etwas Suppe ablöschen. Einkochen lassen. Nochmals etwas Suppe dazu gießen. Zugedeckt so lange dünsten, bis die Karotten bzw. gelben Rüben bissfest gegart sind. Kurz vor Ende der Garzeit die Rucolablätter unterheben.



Tipp: Anstelle von Suppe mit frisch gepresstem Orangensaft ablöschen.





