Gemüsesalat

Zutaten für 4 Personen.



3 Karotten

2 gelbe Rüben

1 kleine Sellerieknolle

1 kleiner Karfiol

1 Brokkoli

2 Schalotten

Für die Sauce.

1 Becher Rahmjoghurt

2 TL Senf (Dijon-, Kräuter- oder Chilisenf)

Weißweinessig

Olivenöl

Petersilie

Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Senf mit etwa 2 EL Essig glatt rühren. 1 bis 2 EL Olivenöl nach und nach unterschlagen. Das Joghurt untermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss noch die klein geschnittenen Kräuter untermengen. Die Schalotten fein hacken. Mit 2 EL Essig, 4 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer zu einer Vinaigrette rühren.

2. Karfiol und Brokkoli in Röschen teilen. Zuerst die Karfiolröschen, dann den Brokkoli in Salzwasser bissfest kochen. Ganz kurz mit kaltem Wasser abschrecken. In eine vorgewärmte Schüssel geben. Karotten, gelbe Rüben und Sellerieknolle schälen. In nicht zu dünne Stifte schneiden.

3. Nach Sorten getrennt (wegen der verschieden langen Garzeiten) in

Salzwasser bissfest kochen. Kurz abschrecken und zum anderen Gemüse in die Schüssel geben. Die Vinaigrette darüberträufeln. Zugedeckt an einem warmen Ort zehn Minuten marinieren lassen. Den Salat anrichten. Die Joghurtsauce darüberträufeln.

