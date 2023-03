Was wäre Ostern ohne die köstliche Osterjause und was wäre die Osterjause ohne das Osterbrot. Nachdem das traditionelle Osterbrot bereits seit mehreren hundert Jahren zu Ostern dazugehört, haben wir uns gedacht, dass es an der Zeit für etwas Neues ist. Deswegen wird unsere Jause dieses Ostern mit einer besonders schmackhaften Alternative serviert: Dem veganen Osterbrot.

Wie das perfekte vegane Osterbrot gelingt, haben wir beim Parks Coffee Shop in Graz nachgefragt, die für vegetarische und vegane Köstlichkeiten bekannt sind. Das Ergebnis ist ein Rezept, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Die Schritt für Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Video.

Zutaten Veganes Osterbrot

500g glattes Mehl

4g Germ

1 Pkg. Vanillezucker

1 Prise Salz

125 ml Mandelmilch

100g Margarine

3 EL Apfelmus (Eierersatz)

100g Zucker

Zitronensaft aus halber Zitrone

Zitronenschale

1EL Apfelessig

100g gekochte mehlige Erdäpfel

2 EL Rum



Einlagen:

100g Rosinen gehackt (Alternativ getrocknete Physalis, Cranberrys oder Himbeeren)

50g (Wal-)Nüsse gehackt

50g Mandelplättchen