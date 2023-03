Ricotta-Tarte

Zutaten für den Teig



1/4 kg Mehl

1 Prise Salz

1/8 kg Butter

2 Dotter

10 dag Feinkristallzucker

1 EL kaltes Wasser





Zutaten für die Fülle

1/2 kg Ricotta

3 Eier

1 ELOrangenlikör

1 Bioorange

1 P. Vanillezucker

8 dag Backzucker

3 Biskotten





Zubereitung

1. Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. In Folie wickeln und im Kühlschrank eine halbe Stunde rasten lassen.



2. Die Orange sorgfältig mit heißem Wasser waschen. Die Schale abreiben. Ricotta mit Orangenschale, Vanillezucker, Backzucker, Eiern und Orangenlikör gut vermengen.



3. Die Biskotten fein zerbröseln. (Tipp: In ein Tiefkühlsackerl geben und mit dem Nudelwalker zerdrücken.)



4. Etwa zwei Drittel vom Teig zwischen zwei Folien dünn ausrollen. Eine Tarteform (28cm)damit auslegen. Dabei einen Rand hochziehen. Die Biskottenbrösel auf den Teigboden streuen. Die Ricottafülle darauf verteilen. Den restlichen Teig ebenfalls dünn ausrollen. Den Kuchen damit abdecken. Die Ränder gut zusammendrücken. Eventuell aus Teigresten eine dünne Rolle formen und um den Rand legen.Mit einer Gabel mehrmals in den Teigdeckel stechen.



5. Die Tarte ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 50 Minuten goldbraun backen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis