Apfelknödel mit Ingwer-Apfelmus

Zutaten für 4 Personen



Für die Knödel:

½ kg säuerliche Äpfel

12 dag glattes Mehl

1 Prise Salz

2 große Dotter

Zitronensaft

Staubzucker

Zimt



Für das Apfelmus:

¾ kg Äpfel

Zitronensaft

Zucker

Rum

2 EL Rosinen

Ingwer(frisch oder kandiert)

Zubereitung

1. Die Rosinen in Rum einweichen. Für das Apfelmus die Äpfel ungeschält in Stücke schneiden. In einen großen Topf geben. 1/4 bis 3/8 l Wasser und den Saft einer Zitrone dazugeben. Etwa 5 EL Zucker darüberstreuen. Kochen lassen, bis die Äpfel sehr weich sind. Durch die „flotte Lotte“ drehen. Frischen Ingwer fein reiben (1 TL genügt).



2. Wenn Sie lieber kandierten Ingwer verwenden, diesen in sehr kleine Stücke schneiden. Mit den Rumrosinen unter das Mus mischen.



3. Für die Knödel die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse

entfernen. In winzig kleine Würfel schneiden. Sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.



4. Mehl, Salz, Dotter und Äpfel gut vermischen und eine Viertelstunde ziehen lassen. Kleine Knödel formen und in Salzwasser etwa acht Minuten ziehen lassen. Gut abtropfen lassen und mit Zimtzucker bestreuen. Mit dem Apfelmus servieren.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis