Apfeltarte

Zutaten. Für den Teig.

8 dag kalte Butter

13 dag Mehl

1 Dotter

3 dag Backzucker

1 Prise Salz

Für den Belag.

3/4 kg Äpfel (Boskop)

1/4 l Apfelsaft, naturtrüb

3 dag Vanillepuddingpulver

Rum

Zucker

3 EL Rosinen

Mandelblättchen

Staubzucker

Zubereitung.

1. Die Rosinen mindestens eine Stunde in Rum einweichen. Die Butter in kleine Stücke schneiden. Mit Mehl, Dotter, Salz und Backzucker rasch zu einem Mürbteig verkneten. In Folie wickeln und mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

2. Den Teig dünn ausrollen. In eine Tarteform legen. Mehrmals mit einer Gabel einstechen. Nochmals für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Bei 180 Grad 15 Minuten vorbacken.

3. Die Äpfel schälen und achteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in Scheiben schneiden. Das Puddingpulver in 5 EL Apfelsaft einrühren. Den restlichen Apfelsaft mit 2 EL Zucker aufkochen. Das Puddingpulver einrühren und zwei Minuten kochen lassen. Apfelscheiben und Rosinen dazugeben.

4. Die Masse auf dem vorgebackenen Teigboden verteilen. 3 bis 4 EL Mandelblättchen darüberstreuen.Im170GradheißenBackrohr eine knappe Stundebacken. Auskühlen lassen und mit Staubzucker bestreuen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis