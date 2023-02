Orangen-Mascarpone-Creme

Zutaten für 4 Personen

20 dag Mascarpone

2 Dotter

Zucker

2 EL Orangenlikör

Weinbrand

5 Orangen

1 Packung Vanillezucker

1 TL Speisestärke

10 dag Biskotten





Zubereitung

1. Vier Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt ist. Die Orangenfilets zwischen den Trennhäuten herauslösen und beiseitelegen. Den Saft aus den Trennhäuten drücken und auffangen. Die restliche Orange auspressen.



2. 3 EL Zucker hellbraun karamellisieren lassen. Mit Orangensaft ablöschen. Den Vanillezucker dazugeben. Kochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Speisestärke in wenig Wasser auflösen. Den Orangensaft damit binden. Die Orangenfilets dazugeben, einmal aufkochen und vom Feuer ziehen. Zugedeckt auskühlen lassen.



3. Dotter mit 2 EL Zucker und Orangenlikör über Dunst cremig aufschlagen. In Eiswasser stellen und so lange weiter schlagen, bis die Masse ausgekühlt ist. Mit dem Mascarpone vermengen. Die Biskotten in Stücke teilen und mit wenig Weinbrand beträufeln. Abwechselnd Biskotten, Orangenkompott und Mascarponecreme in Dessertschalen schichten. Bis zum Servieren mindestens zwei Stunden kalt stellen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis