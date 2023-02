Rosinenweckerln

Zutaten.

1/2 kg Mehl

4,2 dag Germ

2 bis 2,5 dl lauwarme Milch

8 dag Zucker

3 Dotter

1 Prise Salz

10 dag weiche Butter

10 dag Rosinen

Milch zum Bestreichen

Staubzucker

Zubereitung.

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ in die Mulde bröseln. 1/8 l lauwarme Milch dazu gießen und verrühren. Mehl darüber streuen. Zugedeckt stehen lassen, bis die Germ etwas aufgegangen ist und Risse zeigt.

2. Auf dem Mehlrand Dotter, Salz, kleine Butterstücke und Zucker verteilen. Von der Mitte aus alle Zutaten (auf die restliche Milch nicht vergessen) zu einem glatten Teig verkneten. Mit Mehl bestreuen und zugedeckt warm ca. eine halbe Stunde gehen lassen. Rosinen in Mehl wenden und unter den Teig kneten. Den Teig in 16 Stücke teilen.

3. Aus jedem Teigstück eine Kugel drehen. Die Kugeln auf zwei mit Backpapier belegte Bleche verteilen. Mit Mehl bestäuben und zugedeckt nochmals zehn Minuten gehen lassen. Jede Kugel flach drücken und mit Milch bestreichen. Nochmals zehn Minuten gehen lassen. Die Rosinenweckerln ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und goldbraun backen. Das dauert eine knappe halbe Stunde. Auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis