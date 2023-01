Glühweinäpfel mit Vanillesauce

Zutaten

3 dl Rotwein

1 dl Portwein

4 EL Zucker

4 Gewürznelken

1 Zimtstange

3 Pimentkörner

Orangenschale

4 säuerliche Äpfel



Für die Sauce:

4 Dotter

5 dag Backzucker

1/4 l Milch

2 Vanilleschoten

1/4 l Schlagrahm





Zubereitung

1. Rot- und Portwein mit Zucker, Zimt, Piment, Nelken und einem Stück Orangenschale erhitzen. Bei schwacher Hitze zehn Minuten ziehen lassen.



2. Die Äpfel schälen, in dickere Spalten schneiden, dabei entkernen. In den Sud legen. Einige Minuten im Sud ziehen lassen. Die Äpfel sollten noch Biss haben. Aus dem Glühwein heben und in eine Schüssel geben. Den Glühwein durch ein Sieb auf die Äpfel gießen. Zugedeckt im Kühlschrank über Nacht ziehen lassen.



3. Das Vanillemark auskratzen. Schlagrahm, Milch und Vanilleschoten erhitzen. Die Schoten entfernen. Dotter, Vanillemark und Backzucker über Dunst cremig aufschlagen. Zuerst nur wenig heiße Rahmmilch unter die Dottermasse rühren, dann nach und nach die gesamte Flüssigkeit untermengen. So lange weiterrühren, bis die Creme eine dickliche Konsistenz angenommen hat. Die Äpfel mit etwas eingekochtem Glühwein überziehen. Mit Vanillesauce umgießen.





