Birnen mit Orangensauce

Zutaten für 4 Personen.

4 Birnen

4 Orangen, davon 1 unbehandelt

4 cl Orangenlikör

Zitronensaft

1/4 bis 1/2 l Weißwein

Zucker

1 Zimtstange

2 Nelken

Zubereitung

1. Die Birnen schälen. In Spalten schneiden, das Kerngehäuse entfernen. Mit Zitronensaft bestreichen. Ein Stück Schale von der unbehandelten Orange abschälen. In hauchdünne Streifen (Zesten) schneiden. Ein weiteres Stück Orangenschale abschneiden. Mit Wein, Zimtstange, Nelken und 1 bis 2 EL Zucker aufkochen. Sie benötigen so viel Wein, dass die Birnenspalten beim Kochen fast bedeckt sind.

2. Die Birnenspalten in den Weinsud legen und bei milder Hitze ein paar Minuten garen. Die Birnen müssen noch bissfest sein und dürfen nicht

zerfallen. Aus dem Sud heben und gut abtropfen lassen. Den Sud anderweitig – z. B. für einen Punsch – verwenden.

3. Den Orangensaft auspressen. Sie benötigen 4 dl Saft. 4 EL Zucker in einem kleinen Stahltopf karamellisieren. Sobald der Karamell goldbraun ist, den Topf vom Feuer ziehen. Langsam Orangensaft und Orangenlikör dazugießen und den Karamell bei milder Hitze auflösen. Die Orangenzesten dazugeben. Dickflüssig einkochen. Die Birnen mit Vanilleeis anrichten, die Orangensauce darüberträufeln.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis