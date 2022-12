Sterntaler

Mehrere Mürbteigsterne werden übereinander geklebt.

Zutaten

15 dag Butter

7,5 dag Staubzucker

1 P. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 TL Rum

1 Ei

15 dag Mehl

15 dag Haselnüsse, gemahlen



Außerdem

Staubzucker

Vanillezucker

Zubereitung

1. Die zimmerwarme Butter mit Staubzucker, Vanillezucker und einer Prise Salz cremig aufschlagen. Rum und Ei unterrühren. Nun noch Mehl und Nüsse einarbeiten.



2. Den Teig in eine Schüssel geben und zugedeckt über Nacht im Kühlschrank rasten lassen. Den Teig sehr dünn ausrollen. Sterne in drei verschiedenen Größen ausstechen.



3. Die Kekserln auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und eine knappe halbe Stunde kalt stellen.



4. Inzwischen das Backrohr auf 150 Grad vorheizen. Die Kekse ins

Rohr schieben und etwa zehn Minuten backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Das Gelee cremig rühren und in ein festes Nylonsackerl geben. Eine kleine Ecke abschneiden. Auf die Mitte der größeren Sterne etwas Gelee spritzen. Die Sterne so aufeinandersetzen, dass die „Strahlen“ versetzt sind. Mit einem Tupfer Gelee garnieren und mit Staubzucker bestreuen.





