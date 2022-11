Maroni-Schmarrn

Zutaten für 4 Personen



4 Eier

1 Prise Salz

12 dag Mehl

10 dag gekochte, geschälte Maroni

ca. 2 bis 2,5 dl Milch

1 EL Vanillezucker

Rosinen

Rum

Zucker

Butter

Zubereitung

1. 2 bis 3 EL Rosinen in Rum einweichen. Mindestens eine Stunde marinieren lassen. (Tipp: Gewaschene Rosinen in ein Twist-off Glas geben, ganz mit Rum bedecken und gut verschließen. So hat man immer Rumrosinen bei der Hand). Die Maroni grob hacken.



2. Die Eier trennen. Die Eiklar mit 3 EL Zucker langsam zu cremig steifem Schnee schlagen. Mehl, 2 dl Milch, Vanillezucker und eine Prise Salz vermengen. Die Dotter nach und nach einrühren. Wenn nötig, noch etwas Milch in den Teig geben. Der Teig sollte nicht zu dickflüssig sein. Nun noch den Schnee unterheben. Etwas Butter in einer großen Pfanne (mit hitzefestem Stiel) erhitzen.



3. Den Teig einfüllen. Maroni und Rosinen darüberstreuen. Die Pfanne für eine Viertelstunde ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Den Teig mit einer Backschaufel vierteln, umdrehen, dabei noch einige Butterstücke auf den Pfannenboden setzen. Nochmals für zehn Minuten ins Backrohr schieben. Der Schmarrn sollte nun goldbraun sein. Mit zwei Backschaufeln in Stücke reißen. Zucker darüberstreuen und im Backrohr überbacken, bis der Zucker karamellisiert.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis