Hendlrouladen

Zutaten für 4 Personen.

5 Hendlbrustfilets

à 20 dag, 10 dag Mangoldblätter

Schweinsnetz für 4 Rouladen

1 B. Petersilie

1 Knoblauchzehe

2 Schalotten

3 getrocknete Paradeiser

2dl Schlagrahm

1 Eiklar

Butter

Öl

4 dl Hühnerfond

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

1. Die Mangoldblätter in Salzwasser blanchieren. Trocken tupfen. Das Schweinsnetz gut wässern und in vier Stücke teilen. Knoblauch, Paradeiser und Schalotten fein hacken. In Butter andünsten. Die gehackte Petersilie untermengen. Ein Hendlbrustfilet würfelig schneiden.

2. Mit 1,5 dl kaltem Schlagrahm, Eiklar und Salz in der Küchenmaschine pürieren. Die ausgekühlte Schalotten Paradeiser-Mischung untermengen. Die restlichen vier Filets waagrecht nicht ganz durchschneiden. Aufklappen. Flach klopfen. Salzen und pfeffern. Die Filets mit der Farce bestreichen.

3. Die Mangoldblätter darauf verteilen. Das Fleisch zu Rouladen aufrollen und in Schweinsnetz wickeln. Mit Küchengarn fixieren. Die Rouladen in Butter und Öl anbraten. Im 200 Grad heißen Backrohr 20 bis 30 Minuten (je nach Dicke der Filets) braten. Den Bratensatz mit Hühnersuppe ablöschen, Obers dazugießen, einkochen lassen. Mit kalter Butter binden.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis