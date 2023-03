Kräuterhendl

Zutaten für 2 Personen.

1 Hendl, ca. 1,2 kg

3 Knoblauchzehen

getrocknete Peperoncini

2 Rosmarinzweige

1/2 Bund Thymian

4 Salbeizweige

1/2 Biozitrone

Olivenöl

Salz

Mehl

Pfefferkörner

Zubereitung.

1. Die Rosmarinnadeln und die Thymianblättchen von den Stängeln streifen und fein hacken. Etwas Zitronenschale mit einem Zestenreißer abziehen. Den Saft auspressen. 1 TL Pfefferkörner mit Peperoncini und grob gehacktem Knoblauch in einen Mörser geben. (Die Anzahl der Peperoncini hängt davon ab, wie viel Schärfe Sie mögen.)1 bis 2 EL Olivenöl dazugießen. Alles grob zerreiben. Mit Zitronenschale und -saft vermengen.

2. Das Hendl so halbieren, dass jede Hälfte einen Haxen hat. Die Kräutermischung in die Hendlhaut massieren. In ein Gefäß geben und zugedeckt zwei bis drei Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Die Hendlstücke mit der Haut nach oben in eine sehr flache, mit Öl ausgestrichene Form setzen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und 50 bis 60 Minuten braten. Die Haut muss schön gebräunt sein, und wenn Sie mit einem Holzstäbchen ins Gelenk stechen, muss der Fleischsaft klar und farblos sein. Die Salbeiblättchen mit wenig Mehl stauben und in Olivenöl knusprig braten. Beim Servieren über das Hendl streuen.

