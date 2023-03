Frühlingskräuter mit Speckkrusteln

Als Beilage zu kurz gebratenem Fleisch.

Zutaten für 4 Personen

40 dag Röhrlsalat

30 dag Frühlingskräuter

3 Knoblauchzehen

5 dag milder Bauchspeck

1 roter Spitzpaprika

1 Chilischote

1/2 Zitrone

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. GroßeRöhrlsalatblätter zwei-bis dreimal durchschneiden. Paprika und Chili halbieren. Rippen und Kerne sorgfältig entfernen. In kleine Würfelchen schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Den Speck in kleine Würfel schneiden.



2. Den Zitronensaft auspressen. Mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer gut vermischen.



3. Den Röhrlsalat in Salzwasser zwei bis drei Minuten blanchieren. Die Frühlingskräuter dazugeben und aufkochen lassen. Sofort in ein Sieb geben und mit eiskaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen.



4. 1 EL Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Zuerst den Speck darin glasig dünsten, dann den Knoblauch dazugeben und kurz mitrösten.



5. Zum Schluss Paprika und Chili untermengen und andünsten. Röhrlsalat und Frühlingskräuter dazugeben und gut durchschwenken. Das Gemüse anrichten.Das Zitronendressing darüber träufeln.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis