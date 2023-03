Flammkuchen

Sie können den Teig selbst zubereiten oder fertig kaufen.

Zutaten für 4 Personen

Für den Teig.

1/8 kg Mehl

Salz

6 cl Wasser

4 dag Schweineschmalz



Für den Belag.

1 weiße Zwiebel

5 dag Rohschinken

1/2 roter Spitzpaprika

Thymian

Crème fraîche

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Wasser mit dem Schweineschmalz unter Rühren erhitzen, bis sich das Schmalz aufgelöst hat. Mehl und Salz in eine Schüssel sieben und das flüssige Fett nach und nach unter den Teig mengen. Zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt im Kühlschrank eine Stunde rasten lassen. Den Rohschinken in dünne, kurze Streifen, die Zwiebel in Ringe schneiden. Den Spitzpaprika in kleine Würfelchen schneiden.

2. Den Teig dünn ausrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Etwa 2 EL Crème fraîche mit Salz und Pfeffer cremig rühren und auf den Teig streichen. Die gesalzenen Zwiebelringe, den Rohschinken und die Paprikawürferln darauf verteilen. 1 EL Thymianblättchen von den Stängeln zupfen und über den Kuchen streuen.

3. Den Kuchen ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und 15 bis 20 Minuten backen. Mit dem Backpapier auf ein Holzbrett ziehen und noch heiß in Stücke schneiden. Sofort servieren

