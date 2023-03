Gefüllte Hendlbrust

Zutaten für 4 Personen

4 Hendlbrustfilets à 18 dag

20 dag Schweinsnetz

1 Karotte

10 dag Sellerie

5 dag Champignons

2 Schalotten

frische Semmelbrösel

1 B. Petersilie

Crème fraîche

Öl

Butter

3 dl Hühnersuppe

1 dl Weißwein

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Das Schweinsnetz wässern. Schalotten, Gemüse und Champignons klein würfeln und in einer Mischung aus Öl und Butter anschwitzen. Die gehackte Petersilie untermengen. Vom Feuer ziehen. Etwa 2 EL Crème fraîche und so viel Semmelbrösel untermischen, dass die Masse zusammenhält.

2. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hühnerfilets leicht plattieren, salzen und pfeffern. Das Schweinsnetz gut durchschwemmen und auf der Arbeitsfläche ausbreiten. In zwei Stücke teilen. Auf jedes Netz ein Filet setzen. Die Fülle darauf verteilen. Mit einem Filet abdecken. Mit dem Schweinsnetz gut umhüllen.

3. Die Filets in einem Bräter in wenig heißem Öl rundherum anbraten. Ins 160 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 30 Minuten braten (Garprobe machen!). In Alufolie wickeln. Den Bratensatz mit etwas Weißwein loskochen. Einkochen lassen und mit Suppe aufgießen. Auf die Hälfte reduzieren. Mit etwas kalter Butter montieren. Nochmals abschmecken.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis