Karottenpfanne

Zutaten für 4 Personen

1/2kgKarotten

1 B. Frühlingszwiebeln

40 dag Rindfleisch (z. B. Hüferscherzel)

ca. 1/4 l Hühnersuppe

Tabasco

Öl

evtl. 1 Chilischote

Sojasoße

Zucker

Speisestärke

Sherryessig

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Karotten in feine Streifen schneiden. Das Fleisch zuerst in dünne Scheiben ,dann in Streifen schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Das Fleisch in zwei Portionen anbraten. Aus der Pfanne heben und bei 60 Grad im Backrohr warm stellen.



2. Frisches Öl in die Pfanne geben. Die Karotten mit etwas Zucker darin anrösten. Der Zucker sollte leicht karamellisieren. Mit wenig Suppe aufgießen. Eine Viertelstunde garen lassen.(Bei jungen Karotten verkürzt sich die Garzeit.)Die restliche Suppe nach und nach dazu gießen. Salzen und pfeffern.

3. Inzwischen die Frühlingszwiebeln schräg in dünne Scheiben schneiden und zu den Karotten geben. Wer mag, gibt nun auch noch die fein geschnittene Chilischote dazu. Mit 4 EL Sojasoße, einem Spritzer Tabasco, 1 EL Essig, Salz und Pfeffer würzen. 1 bis 2 TL Speisestärke mit 2 EL kaltem Wasser verrühren und die Sauce damit binden. Nochmals aufkochen. Das Fleisch jetzt erst salzen und pfeffern. Mit dem ausgetretenen Fleischsaft in die Sauce geben und erhitzen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis