Blunzengupferln

Zutaten für 4 Personen.

40 dag Blutwurst

Butter

Mehl

2 dl Milch

3 Knoblauchzehen

1 B. Petersilie

2 Eier

Öl

Semmelbrösel

3/4 kg Sauerkraut

Wacholderbeeren

Kümmel

Evtl. Suppe

1 dl Schlagrahm

1 EL Sauerrahm

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. 4 dag Butter zerlassen und 4 dag Mehl darin anschwitzen. Die Milch einrühren und kurz kochen. Auskühlen lassen. Die Blutwurst schälen und in kleine Stücke schneiden. Petersilie und Knoblauch klein würfeln

und in etwas Öl anschwitzen. Die Blutwurst zugeben, kurz mitrösten und überschüssiges Fett abgießen. In der Küchenmaschine pürieren.

2. Die Eier trennen. Die Dotter mit der Einmach unter die Blutwurstmasse rühren. Salzen und pfeffern. Für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Vier Souffléförmchen mit Butter ausstreichen und mit Bröseln ausstreuen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen und unter die Blunzenmassen heben.

3. In die Förmchen füllen und ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 20 Minuten backen. Kurz rasten lassen und aus den Förmchen stürzen. Auf Rahmkraut anrichten. Für das Rahmkraut Sauerkraut mit Gewürzen und etwas Suppe oder Wasser weichkochen. Schlagrahm und Sauerrahm unterrühren.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis