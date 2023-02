Bandnudeln mit Rahmsauce

Zutaten für 4 Personen.

40 dag breite Bandnudeln (z. B. Pappardelle)

4 Knoblauchzehen

5 dag luftgetrockneter Schinkenspeck, aufgeschnitten,

1 dl Weißwein

2 Thymianzweige

2 frische Salbeizweigerln

1 kleiner Zweig Rosmarin

5 dag Parmesan im Stück

Butter

1/4 l Schlagrahm

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Schinkenspeck in kurze, schmale Streifen schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und halbieren.



2. Etwas Butter in einer tiefen Pfanne erhitzen. Knoblauch, Kräuter und Speck darin anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen. Bis auf ein Drittel der Flüssigkeit einkochen lassen. Knoblauch und Kräuter entfernen. Schlagobers dazugießen und nochmals, diesmal aber nur kurz, einkochen lassen. Die Hälfte vom Parmesan fein reiben und unter die Sauce mengen. Unter Rühren nur noch kurz erhitzen. Den Topf vom Feuer ziehen. Die Sauce mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken.



3. Inzwischen die Nudeln al dente kochen. Abgießen, kaum abtropfen lassen und in der Rahmsauce wenden. Anrichten und den restlichen Käse darüberhobeln (am besten mit einem Sparschäler). Eventuell noch einige frittierte Salbeiblätter über das Nudelgericht streuen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis