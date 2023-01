Specknockerln mit Kohlgemüse

Zutaten für 2 Personen. Für die Nockerln

20 dag Mehl

3 Eier

Milch

Muskatnuss

Salz

3 dag Schinkenspeck



Für das Gemüse

30 dag Kohlblätter

10 dag durchwachsener Speck

1,5 dl Schlagrahm

1 Knoblauchzehe

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Kohlblätter in Quadrate (2 cm) schneiden und in Salzwasser blanchieren. In Eiswasser abschrecken.



2. Den Schinkenspeck in sehr kleine Würfel schneiden. Mehl, wenig Milch und Eier zu einem glatten Teig abschlagen. Mit Salz und Muskatnuss würzen. Zehn Minuten rasten lassen. Die Speckwürfel untermengen. Mithilfe von zwei Teelöffeln, die immer wieder in heißes Wasser getaucht werden, kleine Nockerln formen. Sofort ins kochende Salzwasser geben und kochen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen.



3. Den Speck in kurze Streifen schneiden und in einer Pfanne ohne Fett ausbraten. Die Nockerln dazugeben und durchschwenken.



4. Den gehackten Knoblauch in wenig Butter anschwitzen. Mit Obers aufgießen. Etwas einkochen lassen. Den Kohl dazugeben. Gut durchschwenken. Salzen und pfeffern. Nockerln und Kohl vermengen und sofort anrichten.



Dagobert-Rezepte © Spencer Davis