Überbackene Polentascheiben

Zutaten für 4 Personen

1/4 kg grober Polentagrieß

1 l fettreduzierte Milch (0,8 %)

8 dag getrocknete Paradeiser

10 dag milder Speck (dünn aufgeschnitten)

2 Knoblauchzehen

Thymian

Peperoncini

2 dl Schlagrahm

2 EL Mascarpone

10 dag Almkäse

Olivenöl

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Milch aufkochen. Den Polentagrieß unter Rühren einrieseln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Einmal aufkochen. Die Hitze reduzieren und zugedeckt etwa eine halbe Stunde ausquellen lassen. Immer wieder umrühren.



2. Den Speck in kurze Streifen schneiden. Die Paradeiser klein würfeln. Gehackten Knoblauch in etwas Olivenöl andünsten. Speck, Paradeiser, Thymianblättchen, eventuell auch getrocknete Peperoncini untermengen und kurz mitdünsten.



3. Das Speck-Paradeiser-Gemisch unter die fertige Polentamasse rühren. Auf ein mit Öl beträufeltes Blech streichen. Abkühlen lassen. In nicht zu große Rechtecke schneiden.



4. Eine Auflaufform mit Olivenöl ausstreichen. Die Polentastücke einschichten. Den Käse darüberreiben. Schlagrahm und Mascarpone verrühren und über die Polenta träufeln. Ins 170 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde überbacken.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis