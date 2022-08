Reisfleisch

Zutaten für 4 Personen.

50 dag Lammfleisch (Schulter, Keule)

2 kleine, milde Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Fleischparadeiser

3/4 l Hühnersuppe

30 dag Langkornreis

Olivenöl

Petersilie

Cayennepfeffer

Piment a. d. Mühle

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Das Fleisch in gulaschgroße Stücke schneiden. Die Zwiebeln klein würfeln. Den Knoblauch durch die Presse drücken. Die Fleischparadeiser kurz in kochendes Wasser legen, schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Die Kerne in ein Sieb geben und durchpassieren – den Saft

auffangen. Etwas Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen.

2. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Topf heben und beiseitestellen. Noch etwas Öl in den Topf geben und die Zwiebeln goldgelb rösten. Fleisch und Paradeiswürfel zufügen. Mit Salz, Pfeffer, Piment und Knoblauch würzen. Zehn Minuten dünsten lassen.

3. Mit 6 dl Suppe aufgießen. Aufkochen. Den Reis einrieseln lassen. Kochen lassen, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Sollte der Reis noch nicht gar sein, noch etwas heiße Suppe dazugießen.

(Tipp: Das Gericht schmeckt besser, wenn der Reis nicht zu trocken, sondern leicht suppig ist.)

4. Mit Salz, Pfeffer, Piment – und wer ein bisschen Schärfe schätzt –mit Cayennepfeffer abschmecken. Gut verrühren. Gehackte Petersilie darüberstreuen.

