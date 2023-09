Fischlaibchen

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Zanderfilet

3 bis 4 Scheiben Toastbrot

1,5 dl Milch

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Ei, Butter

Öl

Dillkraut

Senf

evtl. Paprikapulver

Cayennepfeffer

Semmelbrösel

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Von den Fischfilets Gräten und Haut entfernen. Das Fischfleisch in kleine Würfel schneiden und für eine Viertelstunde in den Tiefkühlschrank stellen. Das Toastbrot entrinden und in Milch einweichen. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in wenig Butter anschwitzen. Die gut durchgekühlten Fischwürfel portionsweise in der Küchenmaschine (Cutter) nicht zu fein hacken.

2. Fischfaschiertes, das ausgedrückte Toastbrot und die ausgekühlten Schalotten mit dem Ei in einer Schüssel verkneten. Mit Salz, Pfeffer, etwas Senf und etwas gehacktem Dillkraut würzen. Eventuell noch etwas Paprikapulver und Cayennepfeffer unter die Farce mengen.

3. Aus der Masse acht oder zwölf gleich große Laibchen formen. In Semmelbröseln wenden. Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Die Fischlaibchen bei nicht zu starker Hitze auf jeder Seite etwa drei bis fünf Minuten braten. Zum Abtropfen kurz auf Küchenpapier legen.

Dazu können Sie einen Erdäpfel-Gurken-Salat oder Kohlrabirahmgemüse servieren.

