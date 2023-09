Fischlasagne

Zutaten für 4 Personen

60 dag Lachsforellenfilet

Zitronensaft

30 dag Blattspinat

2 Knoblauchzehen

1/4 kg Lasagneblätter

10 dag Parmesan

1 l Milch,

Butter

8 dag glattes Mehl

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Mit einer Pinzette die Gräten aus dem Fischfilet ziehen. Das Fischfilet sollte nicht dicker als 1 cm sein. Dickere Stellen daher quer in Scheiben schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln. Den Spinat tropfnass in einem großen Topf bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. Zum Abtropfen in ein Sieb geben. Knoblauch fein hacken.

2. Den ausgedrückten und grob gehackten Spinat mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen. Mehl in 5 EL Butter anschwitzen. Heiße Milch unter Rühren dazugießen. Mindestens fünf Minuten unter Rühren kochen lassen. Die Soße sollte eine cremige Konsistenz haben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Sollten sich Klümpchen gebildet haben, die Soße durch ein Sieb passieren. Eine eckige Auflaufform mit Butter ausstreichen.

3. Lasagneblätter, Spinat, Bechamelsoße und Fisch abwechselnd in die Form schichten. Mit Nudeln beginnen und abschließen. Auf die letzte Nudelschicht Soße streichen und den frisch geriebenen Parmesan darüberstreuen. Ins 170 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde backen

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis