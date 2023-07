Zander im Paradeisbett

Zutaten für 4 Personen

1 Zander(ca. 1,2 kg)

1 kg Fleischparadeiser

30 dag junge Zwiebeln

Olivenöl

10 dag dunkle Oliven

Zitronensaft

5 Knoblauchzehen

frischer Rosmarin

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Fisch waschen und trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer mehrmals schräg einritzen. Innen und außen salzen und pfeffern und zwei Rosmarinzweige in die Bauchhöhle legen.



2. Die Saftpfanne vom Backrohr mit Olivenöl beträufeln. Den Fisch darauflegen.



3. Die Paradeiser in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln in Spalten schneiden. Den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden.



4. Paradeiser, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven neben dem Fisch verteilen. Salzen. Einige Rosmarinnadeln fein hacken und untermengen. Olivenöl darüber träufeln.



5. Den Fisch ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 15 Minuten die Hitze auf 190 Grad reduzieren. Weitere 25 bis 35 Minuten fertig garen (Tipp: Wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt, ist der Fisch gar.) Mit Rosmarin-Erdäpfeln servieren.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis