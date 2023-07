Forellen in Estragonsauce

Zutaten für 2 Personen

4Forellenfilets (à 8 dag)

2 Schalotten

einige Estragonzweige

1/8 l Noilly Prat (trockener Wermut)

1 dl Weißwein

1/8 l Schlagrahm

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Schalotten fein hacken. Etwas Butter in einem kleinen Topf anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen. Drei bis vier Estragonzweige in den Sud legen und einige Minuten kochen lassen.



2. Durch ein Sieb gießen. Die Filets von den Gräten befreien. Eine Auflaufform, die so groß ist, dass alle Fischfilets gerade nebeneinander liegen können, mit Butter ausfetten. Die Fischfilets einlegen. Salzen und pfeffern. Mit dem Weinsud und dem Noilly Prat untergießen. Backpapier über die Fische legen und das Ganze ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa fünf bis sieben Minuten garen. Wenn die Filets sehr dünn sind, daran denken, dass sie sehr schnell gar sind und dadurch zu trocken werden könnten.



3. Die Fische auf vorgewärmte Teller legen. Den Sud mit dem Obers in einen Topf gießen und etwas einkochen lassen. Klein geschnittene Estragonblätter untermengen. Über die Fischfilets träufeln. Sofort servieren. Dazu passen Erdäpfel, die in Butter angeröstet und mit gehacktem Estragon gewürzt wurden, oder in Butter geschwenkte Bandnudeln.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis