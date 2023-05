Lachsforellentarte

Zutaten für den Teig.

20 dag Mehl

1 Ei

10 dag kalte Butter

Salz

Für den Belag.

15 dag frisches Lachsforellenfilet (ohne Haut)

10 dag kalt geräuchertes Lachsforellenfilet (ohne Haut)

1/2 kg Lauch

Butter

Zitronensaft

1,5 dl Schlagrahm

10 dag Sauerrahm

3 Eier

Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Aus den Teigzutaten rasch einen Mürbteig kneten. Eventuell noch 1 bis 2 EL kaltes Wasser dazugeben. In Folie wickeln und eine halbe Stunde kalt stellen. Zwischen zwei Folien dünn ausrollen. Eine Tarteform mit einem Durchmesser von 26 cm damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Mehrmals in den Teigboden stechen. Eine Stunde kalt stellen. Bei 200 Grad eine Viertelstunde vorbacken.

2. Den Lauch in Streifen schneiden und in etwas Butter kurz andünsten. Mit gehackter Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch in feine Streifen schneiden, wenig Zitronensaft (etwa 2 TL) darüber träufeln. Aus Schlagrahm, Sauerrahm, den Eiern, Salz und Pfeffer einen Guss zubereiten.

3. Lauch und Lachsforelle auf dem Teigboden verteilen. Den Guss darüber gießen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde backen

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis