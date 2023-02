Roter Heringssalat

Zutaten für 4 Personen.

4 doppelte Heringsfilets

2 kleine säuerliche Äpfel

1/2 kg speckige Erdäpfel

3 bis 5 EL Preiselbeerkompott

1 weiße milde Zwiebel

1/4 kg Joghurt (10 %)

Zitronensaft

1/8 kg Sauerrahm

Kren a. d. Tube

eventuell frischer Kren

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, schälen und in Würfel schneiden. Die Preiselbeeren in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.

(Tipp: Der Preiselbeersaft ergibt mit Wasser verdünnt ein köstliches und gesundes Getränk.)

2. Für den Salat benötigen Sie 3 EL abgetropfte Beeren. Die Zwiebel in feine Ringe schneiden. Die Äpfel achteln, das Kerngehäuse entfernen und die Achtel quer in Scheiben schneiden. Die Heringsfilets in kleine Stücke schneiden.

3. Joghurt und Sauerrahm mit einem Spritzer Zitronensaft glatt rühren. Mit Salz, Pfeffer und etwas Kren aus der Tube würzen. Äpfel, Erdäpfel, Heringsstücke und Zwiebelringe in einer Schüssel gut vermengen. Die Joghurtsauce behutsam unter die Mischung ziehen.

4. Zugedeckt im Kühlschrank mindestens zwei Stunden ziehen lassen. Vor dem Servieren eventuell frisch gerissenen Kren darüberstreuen.

Tipp: Anstelle von Preiselbeerkompott in Würfel geschnittene gekochte Rote Rüben verwenden.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis