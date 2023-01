Lachsforellenfilet in Weißweinsoße

Zutaten für 4 Personen.

70 dag Lachsforellenfilet

Butter

3 Schalotten

1/4 l trockener Weißwein

1/8 l Noilly Prat (trockener, französischer Wermut)

1 TL Speisestärke

2 dl Schlagobers

Salz

weißer Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Lachsforellenfilets nach Gräten untersuchen und diese sorgfältig entfernen. In vier Stücke teilen. Ein Backblech mit Butter bestreichen. Die Lachsstücke darauflegen. Salzen und pfeffern. 4 EL Weißwein dazugeben. Mit Alufolie abdecken. Die Folie fest an die Ränder drücken. Löcher in die Folie stechen.

2. Die Schalotten fein würfeln. Speisestärke in ein wenig Wein auflösen. Restlichen Wein, Wermut, Speisestärke und Schalottenwürfel kochen lassen, bis die Soße gut auf die Hälfte reduziert ist. Durch ein Sieb gießen. Die Soße zurück in den Topf geben. Das Obers dazu gießen. Nochmals auf die Hälfte einkochen lassen.

3. Während die Soße zubereitet wird, das Backrohr auf 200 Grad erhitzen. Den Fisch ins Rohr schieben und etwa 10 bis 15 Minuten dünsten.

4. In die Soße kurz vor dem Servieren noch einige eiskalte Butterstücke rühren. Die Lachsforelle mit Basmatireis anrichten und die Soße dazu reichen.





