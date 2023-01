Fischgulasch mit Erdäpfel

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Fischfilet (Wels, Zander)

1/4 kg Zwiebeln

4 Thymianzweige

Paprikapulver

Gemüsesuppe

1/2 kg Erdäpfel

Evtl. 1 rote Paprikaschote

Öl

Butter

Weißweinessig

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Zwiebeln fein hacken. Die Fischfilets enthäuten und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Blättchen von zwei Thymianstängeln streifen. Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Zwiebeln in Öl mindestens zehn Minuten bei wenig Hitze andünsten. Mit 1 bis 2 EL Paprikapulver paprizieren. Mit wenig Essig ablöschen.

2. Falls Sie das Gerichtmit einer Paprikaschote abrunden möchten, wird diese in kleine Würfel geschnitten und mit den Zwiebeln angedünstet. Die Erdäpfelwürfel zu den Zwiebeln geben. Mit Suppe bedecken. Mit Salz, Pfeffer und Thymianblättchen würzen. Bei schwacher Hitze kochen lassen, bis die Erdäpfel weich sind. Wenn nötig noch etwas Suppe dazugießen.

3. Eine Mischung aus Butter und Öl mit den restlichen Thymianzweigen erhitzen. Die Fischstücke darin ganz kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch unter das Erdäpfelgulasch heben und einige Minuten bei wenig Hitze mitgaren lassen.

