Zandernockerln

Zutaten für 6 Vorspeisen

30 dag Zanderfilet, entgrätet

3 dl Schlagrahm

1 Ei

1/2B.Petersilie

1 unbehandelte Zitrone

Butter

1 B. Wurzelwerk

3/8 l Weißwein

2 EL Crème fraîche

1 Schalotte

2 cl Noilly Prat

Salz

weißer Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Wurzelwerk grob hacken. Mit 2 l Wasser, 1/4 l Wein, Salz 20 Minuten leicht kochen lassen. Das Zanderfilet würfelig schneiden. Eine Stunde im Kühlschrank oder 20Minuten im Tiefkühlfach durchkühlen lassen. Die Petersilie feinhacken, die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen. Eiskalten Fisch mit Ei, 2 dl Schlagrahm (beides muss ebenfalls kalt sein), Petersilie und Zitronenschale in der Küchenmaschine pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



2. Mit Hilfe von zwei Esslöffeln Nocken formen, im kaum kochenden Gemüsefond einige Minuten garziehen lassen. Mit Sauce beträufeln.



3. Für die Sauce die Schalotte fein hacken. In Butter anschwitzen. Mit Noilly Prat und dem restlichen Wein ablöschen. Einkochen lassen. 1 dl Gemüsefond dazugeben, etwas einkochen lassen. Restlichen Rahm und Crème fraîche untermengen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.



4. In Butter gedünstete Karotten oder Blattspinat dazu reichen.





