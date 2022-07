Zander auf Paprikakraut

Zutaten für 2 Personen

60 dag junges Weißkraut

1 rote Paprikaschote

1 Zwiebel

30 dag Zanderfilet

Paprikapulver

Kümmel

Zucker

Öl

Mehl

Crème fraîche

Gemüsesuppe

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Vom Krautkopf den Strunk entfernen. Das Kraut in Fleckerln schneiden. Die Paprikaschote mit einem Sparschäler schälen und in kleine Würfel schneiden.

Tipp: Wenn Sie die zarteren Spitzpaprika verwenden, ist das Schälen nicht nötig.

2. Die Zwiebel klein würfeln. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und 1 TL Zucker darin leicht karamellisieren. Die Zwiebel dazugeben und anrösten. Kraut und Paprikawürfel dazugeben und kurz mitdünsten.

3. Einen gehäuften Esslöffel Paprikapulver darüberstreuen, gut verrühren und mit etwas Suppe ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen. Etwa 10 bis 20 Minuten dünsten. Zum Schluss noch 1 bis 2 EL Crème fraîche einrühren.

4. Die Hautseite der Zanderfilets einritzen und mit etwas Mehl bestreuen. Die Filets auf beiden Seiten salzen und pfeffern. Auf der Hautseite so lange braten, bis das Fischfleisch am äußeren Rand weiß wird. Die Filets wenden und die Pfanne vom Feuer ziehen. In der Resthitze fertiggaren



Dagobert-Rezepte © Spencer Davis