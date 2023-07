Von der Teuerung bis hin zum Krieg in der Ukraine – wir leben in herausfordernden Zeiten. Welche Strategien, Pläne und Prognosen haben heimische Spitzenpolitiker? Die Antworten auf diese und weitere spannenden Fragen gibt es hier im Video zum Nachsehen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Othmar Karas (ÖVP), Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, waren am 24. Juli bei der Kleine Zeitung in Klagenfurt zu Gast, um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen.