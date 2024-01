Bald gibt’s von der Kleinen Zeitung wieder was auf die Ohren! Und zwar was Cooles. Nach dem erfolgreichen ersten Podcast Festival in Graz finden 2024 gleich drei Festivals statt: zum zweiten Mal in Graz und erstmals auch in Klagenfurt und Wien wird die faszinierende Welt des Hörens live erlebbar gemacht. Nach dem großen Erfolg des Podcast Festivals in Graz 2023 wird die Kleine Zeitung am 01. März (Klagenfurt) bzw. am 13. April (Graz) in die nächsten Runden gehen. Auf die Besucher:innen wartet auch heuer wieder eine Auswahl der begehrtesten Podcast-Genres live auf der Bühne: Von True Crime über Sex & Beziehung, Science & Gesundheit, aber auch Wirtschaft, Politik und Gesellschaft & Lifestyle wird zu sehen und zu hören sein.

Vorgeschmack? Unter anderem True Crime mit dem Kleine Zeitung Podcast „delikt“, Feminismus mit „fair & female“, Gesellschafts(kritik) mit „WTF America“ oder Satire mit „Maurer & Cik“, dazu extra viel sportliches Entertainment mit dem „Eiskalt“- und dem „Abgestaubt“-Podcast by Kleine Zeitung. Und wir haben natürlich auch wieder hochkarätige „friends of the brand“ mit dabei, wie den Podcast-Senkrechtstarter „Schwarz & Rubey“, Ali Mahlodji und seine Frau Anna, die female Comedians Malarina und Julia Brandner oder – zum Grande Finale – ehrliche Insights zum Thema Sex & Freundschaft bei „Couchgeflüster“. Und das ist noch nicht mal alles, das Line-up bietet also für alle Hör-Geschmacksrichtungen etwas. Jetzt schnell Tickets sichern und live dabei sein!

