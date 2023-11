Wundersames Kiental erhielt den Publikumspreis

Beim kürzlich abgehaltenen Mountainfilm Festival in Graz wurde der Gewinner des Kleine Zeitung & Mountainfilm Publikumspreises bekannt gegeben. Unter den fesselnden Abenteuer- und Bergfilmen, die das Festival präsentierte, stach „Wundersames Kiental“ von Christina Zurbrügg & Michael Hudecek. hervor. Der Film erzählt von dem schweizer Bergdorf Kiental, in dem in den 50er Jahren Kameramann Landtwing filmte. Die Kientaler Sängerin und Filmemacherin Christina Zurbrügg erzählt mit Poesie und Humor vom gestern und heute im Kiental.

Der Grand Prix Graz ging unterdessen an den Film Chronoception von Guillaume Broust.

Das Festival selbst war eine Feier der Menschlichkeit, des Mutes und der Schönheit der Natur. Es bot eine Plattform für Filmemacher:innen, ihre Leidenschaft für Berge und Abenteuer zu teilen. Der Publikumspreis unterstreicht das Engagement sowohl der Filmschaffenden als auch des Publikums für die Welt der Abenteuer- und Bergfilme.

