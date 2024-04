30 Mal Urlaubsglück für zwei gewinnen

Unser Kleine Zeitung Club feiert seinen 20. Geburtstag. Und Sie feiern mit uns! Als Dankeschön für Ihre langjährige Treue haben wir uns etwas Besonderes überlegt und bieten unseren Club-Mitgliedern im Rahmen unserer Jubiläumsgewinnspiele tolle Chancen auf fantastische Preise. Zum Beispiel auf insgesamt 30 Kurzurlaube für zwei Personen. Sie haben die Wahl zwischen sechs erstklassigen Hotels, die garantiert für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Egal, ob Sie lieber sportlich unterwegs sind und mit dem Bike oder zu Fuß die Umgebung entdecken oder sich einfach entspannen und das Wellnessangebot des Hotels nutzen möchten. Wonach auch immer Ihnen der Sinn steht, wir haben für jeden das perfekte Reiseziel.

Haben Sie ein Faible für das französische Lebensgefühl? Dann werden Sie sich im De Merin Boutique Hotel in Straden wie Gott in Frankreich fühlen. Genussmenschen sind auch im Hotel Raffel bestens aufgehoben. Die beiden slowenischen Hotels, Hotel Švicarija und Hotel Livada Prestige, sind ein Eldorado für Erholungssuchende. Entspannen lässt es sich auch wunderbar inmitten des steirischen Thermen- und Vulkanlands, wie im Maiers Oststeirischen Hof oder in den Stock & Stein Lodges. Sie sehen, die Auswahl ist groß. Alles, was Sie für Ihren kostenlosen Urlaub in ihrem Lieblingshotel tun müssen, ist, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Details dazu finden Sie im Infokasten. Und mit ein wenig Glück können Sie schon bald einen unvergesslichen Kurzurlaub zu zweit genießen.

Noch ein Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück allein verlassen möchten, finden Sie bei unseren „2für1-Angeboten“ oder unseren exklusiven Leserreisen bestimmt Ihren passenden Urlaub.

Teilnahmeschluss: 6. Mai 2024