Blühendes Paradies im Atlantik

Entdecken Sie auf einer exklusiven Leserreise mit GRUBER-reisen die Schönheiten von Madeira. Die portugiesische Insel mitten im Atlantik ist für ihre üppige Natur, charmanten Dörfer und atemberaubenden Ausblicke bekannt. Tauchen Sie ein in eine Welt von grünen Bergen und blühenden Gärten. Erleben Sie spektakuläre Küstenabschnitte, üppige Vegetation und glitzernde Levadas, den typischen Bewässerungsanlagen auf der Insel. Und das Beste: Diese Traumreise von GRUBER-reisen im Wert von knapp 4000 Euro können Sie jetzt gewinnen. Denn wir verlosen im Rahmen unseres 20-Jahre-Club-Jubiläums unter allen Abonnentinnen und Abonnenten der Kleinen Zeitung einen achttägigen Aufenthalt auf der Insel Madeira für zwei Personen. Was Sie dafür tun müssen? Einfach online auf kleinezeitung.at/club mitspielen und mit ein bisschen Glück heben Sie Ende September bereits Richtung Madeira ab. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Reise voller Abenteuer und Entdeckungen. Dafür sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit einem perfekten Mix aus geführten Besichtigungen und Wanderungen. So steht unter anderem die Besichtigung der Altstadt von Funchal ebenso auf dem Programm wie die Wanderung „Levada do Castelejo“, die Ihnen die Möglichkeit bietet, die vielfältige heimische Flora und die paradiesische Schönheit der Insel mit allen Sinnen zu entdecken. Es erwarten Sie atemberaubende Ausblicke, eine farbenreiche Kulturlandschaft mit tropischen Früchten und Weinen, einzigartige Küstenabschnitte und mit etwas Glück können Sie auch Delfine und Wale beobachten. Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, buchen Sie die Reise am besten gleich hier.

Das Angebot

Flug ab/bis Graz bzw. Klagenfurt nach Funchal

Transfer zum Hotel

7 x HP im 4*Hotel Vila Baleira

Besichtigung Funchal inkl. Eintritt Botanischer Garten

Halbtageswanderung Levada Lamaceiros

Halbtagesausflug Bootsfahrt mit der Nachbildung der Karavelle Santa Maria von Kolumbus

Ganztagesausflug in den Osten Madeiras inkl. Mittagessen und Weinverkostung

Reisebegleitung

Reisezeitraum:

Ab Graz: 30.9.–7.10.2024

Ab Klagenfurt: 7.–14.10.2024

Teilnahmeschluss: 4. Mai 2024