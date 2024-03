Natürlich Schluss mit Bluthochdruck

Rund ein Drittel aller Menschen in Europa leidet unter Bluthochdruck – Tendenz steigend. Da in den Naturvölkern Bluthochdruck nahezu nicht existiert, ist daher wohl die wichtigste Maßnahme, um den Blutdruck zu senken, den Lebensstil zu ändern. Bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag oder jedes Kilo weniger helfen, den Blutdruck zu senken.

In seinem neuen Buch „Blutdruck natürlich senken“ zeigt Dr. med. Thomas Rampp, Oberarzt für Naturheilkunde und Integrative Medizin in Essen, wie sich mithilfe der Kneipp-Therapie und ihren fünf Säulen – Ernährung Ordnungstherapie, Bewegung, Hydrotherapie und Phytotherapie – Bluthochdruck effektiv in den Griff bekommen lässt und Folgeerkrankungen nachhaltig vermieden werden können.

Mit den ausgewogenen Rezepten, reich an Obst und Gemüse, effektiven Übungen wie Yoga- und Atemübungen und vielen praktischen Tipps gelingt es, natürlich und mit viel Genuss den Blutdruck zu normalisieren. Denn nur so können wir Schlaganfälle oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen vermeiden und gesund alt werden.

