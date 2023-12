Recreation: Die Klang-Schöpfer:innen

Eine große Gruppe von Musiker:innen werden eins und machen die kühnsten Ideen von Komponist:innen lebendig. Jede Zuhörerin und jeder Zuhörer erlebt dabei ihre/seine eigene Geschichte. Und am Ende ist das Kunstwerk verklungen, wieder Vergangenheit, aber die Lebensgeister der Gäste sind erwacht, sie haben eine "Recreation des Gemüths" (J. S. Bach) erfahren. Und bei dieser Erfrischungs-Kur mit den Klang-Schöpfer:innen von Recreation kommt garantiert keine Routine auf, schon allein deswegen, weil Recreation keine Routine kennt.

So wird Recreation es auch in der neuen, seiner 22. Saison, halten. Also worauf warten? Holen Sie sich Ihre Eintrittskarten und holen Sie sich damit so viel Recreation, wie Sie tragen können.

Weitere Informationen finden Sie hier

Mozart pur – Teilnahmeschluss: 4. Oktober 2023

Harfentöne – Teilnahmeschluss: 16. Oktober 2023

Bilder einer Ausstellung – Teilnahmeschluss: 6. November 2023

Weihnachtskonzert – Teilnahmeschluss: 27. November 2023

Pastorale – Teilnahmeschluss: 11. Dezember 2023

Figaro - Teilnahmeschluss: 11. Dezember 2023

Die Henne & der Bär - Teilnahmeschluss: 29. Februar 2024

Concierto de Aranjuez - Teilnahmeschluss: 28. April 2024

Italienische Sinfonie - Teilnahmeschluss: 28. Mai 2024