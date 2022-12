Zutaten

80 g Staubzucker

1 Pkg. Vanillezucker

3 Stk. Eidotter

1 Pkg. Hefe

1/4 l Milch

220 g Butter

550 g Mehl (glatt)

1 Prise Salz

1/2 TL Zimt

1/2 TL Kardamom

1 Msp. Ingwer

3 EL Rum

50 g Aranzini

50 g Zitronat

50 g Rosinen

50 g Mandeln (gehackt)

150 g Butter (zum Bestreichen)

130 g Staubzucker

1 Pkg. Vanillezucker (zum Bestreuen)

Zubereitung

Für den Weihnachtsstollen den Teig ein Dampfl ansetzen.

In der Zwischenzeit die Butter schaumig rühren und nach und nach Eidotter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Gewürze und Rum einrühren.

Das aufgegangene Dampfl mit dem restlichen Mehl vom Dampfl-Rand dazumengen und so lange verkneten, bis sich ein geschmeidiger, seidig-glatter Teig gebildet hat. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort noch einmal ca. 20 Minuten gehen lassen.

Danach die Rosinen, Mandeln, Aranzini und das Zitronat in den Teig einarbeiten.

Den Teig nun auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche auswalken, dabei am Rand dicker lassen als in der Mitte. Die dicken Ränder nun zur Mitte hin einschlagen und zum Beispiel mit einem Teigroller andrücken. So entsteht die charakteristische Stollenform. (Alternativ gibt es im Handel auch fertige Stollenformen.)

Den Stollen zugedeckt weitere 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Das Backrohr auf 180 ºC Heißluft vorheizen.

Den Weihnachtsstollen ca. eine Stunde backen.

In der Zwischenzeit die Butter schmelzen und den Staubzucker mit Vanillezucker vermischen.

Nach dem Backen den noch heißen Stollen mit geschmolzener Butter bestreichen und mit einer dicken Zuckerschicht versehen. Der Weihnachtsstollen wird besonders aromatisch, wenn er in Klarsichtfolie gewickelt einige Tage nachreifen kann.