Frühlingsgefühle auf der Grazer Messe

Die Neuauflage der GRAZER FRÜHJAHRSMESSE bietet dieses Jahr attraktive Themenhighlights, bei denen die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Sports eintauchen und die große Vielfalt der Steiermark kennenlernen. Besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Rohstoff Nummer 1 der Region: Holz. Um das Themenspektrum abzurunden, können die Gäste aktuellste Fashion- & Lifestyletrends entdecken, sich von diversen Neuheiten im Garten-Bereich inspirieren lassen, alles Wichtige rund um das Thema Bauen & Wohnen erfahren oder nur entspannt köstliche Drinks & Snacks im Street-Food-Park genießen und anschließend Musik bei der Bühne in der Freiluftarena B lauschen – die GRAZER FRÜHJAHRSMESSE hält also auch dieses Jahr für alle Messebegeisterten tolle Attraktionen parat.

Weitere Infos zur Messe finden Sie hier.

Ermäßigung

Club-Mitglieder zahlen mit ausgefülltem Gutschein - am 23. April zum Ausschneiden in Ihrer Kleinen Zeitung oder nachstehend zum Selbstausdruck - pro Person nur 7 statt 10 Euro Eintritt. Die Ermäßigung gilt während der gesamten Messe für einen Messetag für maximal zwei Personen.

