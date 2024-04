Gaumenfreuden am Wörthersee

Sonnengeküsste Seeterrassen. Stylische Bars. Prämierte Restaurants. Ausgezeichnete Haubenköche. Dies sind nur einige der Zutaten unvergleichlicher Kulinarik in den Menükarten am Wörthersee. Insgesamt 20 Hauben machen die Region Wörthersee das ganze Jahr zum Hotspot für Feinschmecker. Die besten Köche zelebrieren ihre Kunst, bei denen sie auf kreative Art und Weise für Abwechslung sorgen und einmal mehr zeigen, wie gut es am Wörthersee schmecken kann.

Einmal im Jahr laden die Restaurants im Rahmen der See.Ess.Spiele internationale Gastköche in ihre Küchen ein und bieten ihnen und ihren Gästen eine kulinarische Bühne. Freuen Sie sich dieses Jahr auf prickelnde Erlebnisse für alle Sinne. Denn die See.Ess.Spiele stellen in diesem Jahr den Schaumwein in den Vordergrund. Weitere Infos: www.see-ess-spiele.com