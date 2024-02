Gönnen Sie sich ein paar Stunden Urlaub

Für Ihre ganz persönliche Verwöhnzeit steht Ihnen im Grandhotel Lienz – das bereits des Öfteren zu Europe‘s Leading Wellness Hotels gekürt wurde – ein 1400 m2 großer SPA-Bereich zur Verfügung, der ganz dem Thema Wellness und Beauty gewidmet ist.

Wasser, Wärme, wohltuende Hände: Die bestens qualifizierten Mitarbeiter des Fünfsternehauses freuen sich darauf, Sie individuell beraten zu können und mit Ihnen zusammen Ihr persönliches Wohlfühlprogramm mit den passenden Wellnessanwendungen auszusuchen. Nehmen Sie sich Zeit, um in den gemütlichen Ruhebereichen zu entspannen, wo Sie bei einer Tasse beruhigenden Kräutertees oder erfrischenden Wassers Ihre Gedanken schweifen lassen können. Lassen Sie die Welt draußen und tauchen Sie ein in eine Atmosphäre der Stille und des Friedens, die es Ihnen ermöglicht, vollständig zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Ein Tag im Spa ist mehr als nur eine Verwöhnbehandlung – es ist eine Investition in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich selbst etwas Gutes zu tun.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50% Ermäßigung auf einen Day Spa Eintritt Basic.

Das Angebot inkludiert:

Nutzung des Wellness- und Spabereich auf 1400 m2 von 12 bis 18 Uhr

4 Saunen/Dampfbäder (ab 13 Uhr), Ruheraum und Indoor- und Outdoorpool mit Whirlfunktion

Leihweise Bademantel, Badetasche und Handtücher

Garage kostenlos

Angebotszeitraum: 1. März bis 1. April und 23. April bis 31. Mai 2024

Nach Verfügbarkeit, Reservierung erforderlich!

Grandhotel Lienz

Fanny-Wibmer-Pedit-Straße 2

9900 Lienz

Tel. (04852) 64070,

Mail: info@grandhotel-lienz.com

Web: www.grandhotel-lienz.com

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Reservieren Sie Ihren Wellnesstag beim jeweiligen Betrieb. Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Club-Profil in der Kleinen Zeitung-App vor.

