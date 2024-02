SEElenwellness für einen Tag

Ob Liebhaber des gehobenen Wohlfühlens, versierte Kenner des „Dolcefarnientes“ oder Genussmensch aus Leidenschaft – im 4 Sterne Superior Werzers Hotel Resort Pörtschach erleben Sie nicht nur den Unterschied, sondern die Einzigartigkeit. Erste Reihe fußfrei am Wörthersee gelegen und eingebettet in die herrliche Bergkulisse des sonnenverwöhnten Kärntens, finden Sie einen Ort, der ein einzigartiger Kraftplatz für jede Art des Urlaubes ist. Ein Ort, an dem man morgens wie abends kulinarisch verführt, beim Wellness verwöhnt und von der Lage verzaubert wird. Das 2000 m2 große Spa-Areal, das sich vom Hotel-Spa über einen Bademantel-Gang bis in das See-Spa des historischen Badehauses streckt, verspricht pure Erholung. Das Highlight befindet sich genau dort, wo die Sonne den Wörthersee küsst, im einzigartigen Werzers Badehaus, das den Charme vergangener Zeiten mit modernem Wellnesskomfort und einer ausgezeichneten Gourmetküche verbindet. Es reicht oft schon ein Tag in diesem Wellnessambiente, um seine Batterien wieder aufzuladen.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50% Ermäßigung auf einen Day Spa Eintritt mit Classic.

Das Angebot inkludiert:

Freie Nutzung des Werzers See-Spas:

2000 m2 Spa-Areal: 2 Finnische Saunen, 1 Kräutersauna, 1 Sanarium, 1 Dampfbad, 1 Infrarotkabine, beheizter Out- & Indoorpool, See-Spa mit direktem Seezugang, Ruheräume, Fitnessraum,

kostenfreies Parken

Leih-Badetasche mit Badetüchern & -mantel

Angebotszeitraum: 1. April bis 30. April 2024

Nach Verfügbarkeit, Reservierung erforderlich!

Werzers Hotel Resort Pörtschach

Werzerpromenade 8

9210 Pörtschach am Wörthersee

Tel. (04272) 2231

Mail: resort@werzers.at

Web: www.werzers.at

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Reservieren Sie Ihren Wellnesstag beim jeweiligen Betrieb. Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Club-Profil in der Kleinen Zeitung-App vor.

Nutzungshinweise:

Die Ermäßigung ist exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder (max. 2 Personen). Pro Partnerbetrieb kann die Ermäßigung nur einmal je Club-Mitglied eingelöst werden. Einlösung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – bitte um Reservierung beim jeweiligen Betrieb. Die Ermäßigung ist nicht mit anderen Aktionen der teilnehmenden Betriebe kombinierbar. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.