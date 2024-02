Die tiefe Sehnsucht nach Ruhe

Inmitten des hektischen Alltags gibt es einen Sehnsuchtsort, der Ruhe und Entspannung ausstrahlt: die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg.

Erleben Sie das Erwachen der Natur beim Schwimmen im wohltemperierten Thermalwasser-Außenbecken hautnah mit. Die 190 Jahre alten Kurpark-Bäume ragen über das Becken und die Blumen sprießen auf der Wiese, die an die Liegeterrasse grenzt. Die Natur ringsum, die warmen Quellen und wohltuenden Dampfbäder schaffen es, dass Körper und Seele Ihre wohlverdiente Erholung finden. Samstags können Sie köstliche Cocktails von der mobilen Cocktailbar schlürfen und jeden Donnerstag ist die Therme der Ruhe bis 22 Uhr geöffnet. Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg feiert im Mai das 190-jährige Bestehen des Kurhauses und der Therme Bad Gleichenberg.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50% Ermäßigung auf einen Thermeneintritt (ohne Sauna) in die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg.

Angebotszeitraum: 1. Mai bis 9. Juni 2024

Nach Verfügbarkeit, Reservierung erforderlich!

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 bis 21 Uhr, Donnerstag von 9 bis 22 Uhr.

Die Saunawelt: Täglich ab 10 Uhr.

Die Therme der Ruhe

Untere Brunnenstraße 33

8344 Bad Gleichenberg

Tel. (03159) 2294-4050

Mail: therme@therme-der-ruhe.at

Web: www.therme-der-Ruhe.at

