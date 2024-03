Große Filme zum kleinen Preis.

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro je Eintrittskarte. Exklusiv in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten.

Wie es funktioniert? Einfach nachfolgenden Gutschein gemeinsam mit ihrer Club-Karte oder ihrem Kundenprofil in der Kleine Zeitung App an der Kinokasse vorweisen.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro* je Eintrittskarte.

Gutschein-Code: Dieser wechselt wöchentlich und kann unter nachfolgendem Link heruntergeladen und selbst gedruckt oder vor Ort an der Kinokassa vorgezeigt werden

Aktionszeitraum bis 31. 12. 2024, Ausnahme: Wenn Dienstag ein Feiertag ist. Pro Club-Karte max. zwei ermäßigte Karten erhältlich.

Gültig in folgenden Kinos: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben, Cineplexx Weiz, Cineplexx Villach, Stadtkino Villach, Cineplexx Spittal

*Gültig für eine auf cineplexx.at ausgewiesene reguläre Vorstellung in den angeführten Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold-Sitzplatzkategorien, Premium, Dolby Atmos, Imax und MX4D wird ein Zuschlag verrechnet. Gilt nicht für Sondervorstellungen. Kein Online-Kauf und keine Barablöse mit diesem Gutschein möglich.