Was wäre das Leben ohne Brot und Gebäck oder ohne den wunderbaren Geruch von frischem Brot aus dem Backofen! Sie haben noch nie Ihr Brot selbst gebacken? Dann werden Sie im neuen Magazin „Wir backen unser Brot und Gebäck“ Rezepte finden, mit denen Ihr erstes Brot mit Sicherheit gelingen wird. Wie das Ruckzuck-Brot oder schnell gemachte Dinkelweckerln.

Hunderte Leserinnen und Leser haben ihre Lieblingsrezepte für Brot und Gebäck verraten, einige Dutzend wurden nach dem Nachbacken für das neue Magazin von Jurorinnen ausgewählt. Wie das Joghurtkrustenbrot von Leserin Linda Kofler mit Weizen- und Roggenmehl und Naturjoghurt. „Ich liebe dieses Brotrezept, da ich die Zutaten meistens alle immer zu Hause habe und das Brot sogar noch am dritten Tag super weich ist - dank dem Joghurt. Was gibt es besseres als ein frisches Brot mit Kresse und Butter!“, schwärmt Linda Kofler. Alle Rezepte - vom Bohnenbrot, Bierbrot, veganen Kornspitz, Karottenbrot, Topfenvollkornweckerln, Erdäpfelbrot bis zum Roggenmischbrot mit Sauerteig in: "Wir backen unser Brot & Gebäck". 64 Seiten. 10,90 Euro. In ausgewählten Trafiken, Büros der Kleinen Zeitung, bei Spar. Mit Gutschein exklusiv bei Spar bis 15.10.2022 um 5,90 Euro (Solange der Vorrat reicht).