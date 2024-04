Entspannen und de mKlang der Zeder lauschen

Mitten im wunderschönen Defereggental befindet sich eine Oase der Erholung. Das Spa Hotel Zendern Klang ist der ideale Ort, um Körper und Seele wieder in Gleichklang zu bringen. Bereits beim Betreten des Hotels ist spürbar: hier wird Ruhe und Gesundheit groß geschrieben. Architektur, Zimmer und Ausstattung des Wellnesshotels sind von der typischen regionalen Bauweise beeinflusst und spiegeln harmonisch die Balance zwischen Moderne und Tradition wider.

Lassen Sie den Alltagsstress hinte rsich und erholen Sie sich in diesem erstklassigen Viersterne- Superior-Haus in Hopfgarten in Osttirol. Entspannen Sie im Zedern Klang Spa und genießen Sie die wohltuenden Behandlungen. Einfach die Seele baumeln lassen und dem Zedernklang lauschen.

Das Angebot

Drei Nächte im Zimmer Superior inkl. Frühstück

pro Person ein Glas Prosecco, eine 20 Euro Solarium Münze und eine Rückenmassage (35 Min.)

Eintritt in den Spa- und Wellnessbereich und das Schwimmbad inkl. Nutzung des Fitnessraums

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

3. Juni bis 12. Juli und 15. September bis 25. Oktober 2024 um 547 Euro jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Spa Hotel Zedern Klang

Dorf 64

9961 Hopfgarten im Defreggental

Tel. (04872) 52205



Mail: hotel@zedern-klang.com

Website: www.zedern-klang.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.