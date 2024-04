Genuss in den Nockbergen

Wer das NockResort für sich entdeckt hat, möchte hier so schnell nicht mehr weg. Und darum ist in unserem Club-Angebot auch die Möglichkeit eines Early-Check-In oder Late-Check-Outs enthalten. So genießen Sie vier wunderschöne Tage in der herrlichen Landschaft der Nockberge. Inkludiert sind das große Frühstücksbuffet, Nachmittags-Kuchenbuffet und ein Mal ein Vier-Gang-Nock-Menü als kulinarischer Höhepunkt. Zwischendurch entspannen Sie sich in der Wellnesslandschaft des NockSpas oder an sonnigen Tagen auf der Wellnessterrasse direkt neben dem Whirlpool. Aktive finden so manchen Berg, den sie erklimmen können – im Angebot ist die Kärnten Card inklusive Nutzung der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen mit drin. Der Biosphärenpark Nockberge mit Murmeltieren, Almochsen, Holzhütten und versteckten Bergseen will entdeckt werden.

Das Angebot

drei Nächte im DZ Superior mit Balkon inkl. Halbpension

1 x abends ein Gourmet-Nock-Menü

Early-Check-In oder Late-Check-Out

eine Flasche Champagner an der Hotelbar

Benützung Nock-Spa & Nock-Sport

Kärnten Card – inkl. Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen & über 100 Ausflugsziele

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

17. Mai bis 30. Juni & 8. September bis 3. November 2024 um 519 Euro und

1. bis 13. Juli & 1. bis 7. September 2024 um 549 Euro jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

NockResort Hotel & Spa

Maibrunnenweg 27

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel. (04240) 81 86



Mail: hotel@nockresort.at

Website: www.nockresort.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.